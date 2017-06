Chers liv blir musikal nästa år

Har du väntat hela ditt liv på en musikal om Chers liv? Grattis i så fall – snart blir det verklighet. Planerna på musikalen har pågått i flera år, och nu meddelar stjärnan att det blir premiär nästa år.

"Lade just på luren med musikalens regissör och manusförfattare. Det blir en teaterföreställning med skådespelare, dansare, sångare!! Kommer till Broadway 2018", skriver hon på Twitter.

Musikalen regisseras av Jason Moore ("Pitch perfect") och manus skrivs av Rick Elise som skrev "Jersey boys", boken som är förlaga till succémusikalen med samma namn.

Cher slog igenom på 60-talet som ena halvan av duon Sonny & Cher tillsammans med maken Sonny Bono. Hon gav ut sitt första soloalbum "All I really want to do" 1965 och har sedan dess släppt en lång rad skivor och haft hits som "If I could turn back time", "Just like Jesse James" och "Believe".