Cherrie utsett till årets r'n'b-stjärna

”Jag vill föra folk närmare varandra, även om jag pratar om historier från förorten så ska vem som helst kunna relatera” sa Cherrie i en intervju i SvD i samband med den prisade skivan ”Sherihan”. Foto: Anders Ahlgren

På fredagskvällen dubbades årets oberoende musikskapare på Manifestgalan på Nalen i Stockholm. Denna årliga påminnelse om att det finns ett starkt musikliv bortom det redan jätte-etablerade och det som använder Idol och Melodifestivalen som språngbräda.

Bland årets vinnare märktes bland annat Ulrika Bodén som lyft fram musiken från fäboden (årets folkmusik) med skivan ”Te berga blå”, Cherrie, som med sin fantastiska röst synliggjort en annan bortglömd del av vårt land (årets hiphop/r’n’b) med plattan ”Sherihan” och Sarah Riedel (årets visa) för sina tolkningar av Kristina Lugns dikter.

Dan Lissvik blev årets dans, Silvana Imam årets live, Lion’s Den årets rock, The Radio Dept årets pop och Cecilia Persson & Norrbotten Big Band årets jazz.

Samtliga vinnare på Manifestgalan 2017

Silvana Imam på Emmabodafestivalen. Foto: Pi Frisk

Årets live

Silvana Imam (Refune Music)

”I år var det enkelt att utnämna vinnaren i årets live. Segertåget runt om i Sverige och utomlands har fortsatt genom att bryta ny mark med scenografi, ljussättning, dramaturgi. En ostoppbar naturkraft. Vi har gett henne priset förut, men behöver göra det igen för live är detta det bästa man kan se idag.”

Hårdrock

Lava Bangs - ”Quit continue” (Lava bangs)

”Den indiehårdrockiga grungepunken serveras både lättsamt, argt och ömt med 2016 års läckraste basmuller som stadig följeslagare genom de tio spåren. Trion från Göteborg som bildades ur spillrorna av The Volcano har med ”Quit continue” raserat barriärer mellan subkulturer och byggt broar mellan musikaliska uttryckssätt.”

Dans

Dan Lissvik - ”Midnight” (Smalltown Supersound)

”Årets vinnare i kategori Dans rör sig ledigt mellan disco, house och techno och blandar framåtdriv med sidledes sväng, organiska melodislingor med empatisk monotoni och klassiskt elektroniskt formulatänk med innovationsanda.”

Folk

Ulrika Bodén med Ahlberg, Ek & Roswall, Petter Berndalen & Daniel Fredriksson - ”Te berga blå” (Dimma Sweden)

”En hyllning till episk ensamhet och en passionerad djupdykning i uråldrig kvinnotradition och mystik, där den slanka, klara rösten obesvärat kastar sig utför skogssluttningarna och till och med koskällans ojämna takt blir till drabbande nyåldrig musik.

Hiphop/r’n’b

Cherrie - ”Sherihan” (RMH Sound)

”De senaste åren har denna artist medverkat på några av hiphop- och r’n’b-scenens mest framträdande låtar. Detta är ett efterlängtat och hyllat album som berör lyssnaren. Låttexterna når ända fram och nära till verkligheten slår orden ner. Depression, kärlek och inte minst orten. Sverige tar ytterligare ett steg framåt och nya röster hörs.”

Barn

Emma Nordenstam - ”Emma Nordenstams bästa barnlåtar” (Brus & Knaster)

”En skiva med låtar som är lika svängiga, roliga och spännande som en dag i ett barns liv är naturligtvis en självklar vinnare i kategorin Barnmusik. Här får vi kyssar, monster och ta god natt av en astronaut med samma självklarhet som det konstateras att: ’Åh vad jag är bra!’.”

Punk

Ursut - ”Köp dig lycklig” (Not enough records/La Familia/Phobia)

”Genom hopplösa melodier och träffsäker d-takt reser sig bandet ur den skånska avgrunden och levererar ett grandiost politiskt manifest; en aggressiv ljudmatta ackompanjerad av skarpsinnig och sinister samtidsanalys. Rått, äkta och genialt.”

Dansband

Blender - ”Ängel utan vingar” (Blender Records)

”Vinnaren (för andra året i rad) har gjort en musikalisk produktion som visar stort mod genom att väldigt mycket lita på sina låtskrivare. Musikalisk och sångmässig perfektionism är signumet. Att så tätt som vinnaren gjort ge ut två album av yppersta dansbandsklass är en stor prestation.”

Foto: Staffan Löwstedt / Svenska Dagbladet

Visa

Sarah Riedel ”Sarah Riedel tolkar Kristina Lugn” (Diesel Music)

”Att skriva musik till andras ord är inte det lättaste. Humor och allvar slåss om utrymmet i dessa sorglustiga sånger om allas våra liv. Förmedlade av en jazzig, cool och innerlig röst.”

Experimentellt

Klas Nevrin - ”The revoid ensemble” (Found You Recordings)

”En högst oordnad blandning av personligheter och musikvärldar som omsluter varandra varsamt genom en myriad av metoder, ljud och stämningar, med spelandet och leken centrum.”

Synt

Red Mecca - ”Electricity” (Massproduktion)

”För ett album som bjuder lyssnaren på en resa genom ett drömskt elektroniskt landskap där du vägleds av vackra atmosfäriska röster och stämningsfulla rytmer går årets pris i kategorin synt till Red Mecca.”

Singer/songwriter

Christian Kjellvander - ”A Village: Natural light” (Startracks)

”Årets vinnare har genom åren byggt upp ett oerhört livsverk av urstarka, briljanta album, där han med sitt senaste verk utmanar och utvecklar sitt egna omisskänneliga uttryck till fulländning. En uppvisning av en mästare och en av de mest säregna singer/songwriter-begåvningarna av sin generation.”

Rock

Lion’s Den - ”Lion’s den” (Lazy Octopus)

”Velvet Undergrounds självklara monotoni och Viva L’american Death Rays gitarrljud. Jonathan Richmans vänligt leende självsäkerhet och Televisions skeva popmelodier. Ja, det är så lätt att leta efter rötter i årets vinnare. Men det är meningslöst för musiken andas framåt och när rösten rör ditt innersta kan du bara tänka på att livet är fint att leva.”

Jazz

Cecilia Persson & Norrbotten Big Band - ”Composer in Residence” (Prophone)

”Toner som konstruerats med minutiös noggrannhet och mejslats ut med millimeterprecision. Progressiv jazz som uttrycker exakta känslor genom en ensemble av starka solister, samtidigt lyrisk och komplex. Storbandsjazz som är mer än storbandsjazz.”

Pop

The Radio Dept. - ”Running out of love” (Labrador)

”För ett album som överraskade oss med sitt politiska budskap och med en delvis ny ljudbild, men som ändå lät oss känna igen det sound och den röst vi lärt oss att älska genom åren. Det var länge sedan vi hörde en sådan uppriktig ilska förpackas i ett så här sammetslent fodral.”

Rytm

Music is the weapon - ”Sweet choral motion” (Fashionpolice Records)

”På sitt senaste album utgår gruppen som alltid från nigeriansk afrobeat, men för musiken in i samtiden och förbi den. Det är jazzigt och futuristiskt med ena foten svävande i rymden och den andra vilt dansande på golvet. Det är uppfinningsrikt, spännande och har stor rytmisk skärpa.”

Årets nykomling

GREiP

”Rakt från hjärtat-texter över melodiska beats som vägrar släppa taget om lyssnaren. Det här är en artist som kommer att uträtta musikaliska storverk i framtiden.”

Årets Musikvideo

Wintergatan - ”Marble machine” (Sommarfågel) Regi: Hannes Knutsson/Martin Molin

”Årets bästa musikvideo var redan årets video innan den blev filmad. Ett motiv som genom sin genialitet och dumdristighet krävde att förevigas. Att se och förstå ljud och rytmer har aldrig varit så barnsligt roligt.”

Årets textförfattare

Charlie Engstrand Sommar - ”En näve näring”, (Dead Microphone), Nordic Noir/Toni Holgersson (Amigo/Cosmos)

”En sann viskonstnär vars texter rör sig utanför tid och rum. Han har modet att blotta sig inför livets svårigheter utan att någonsin tappa hoppet.”

Årets kompositör

Josefin Öhrn - ”Josefin Öhrn & The Liberation” - Mirage (Rocket Recordings)

”En orädd och nyfiken låtskrivare vars frisinnade musik bär på en urkraft som är omöjlig att värja sig från och som drabbar starkt.”

Årets indie

Ann-Marie Beckman-Forsberg

”Under 1970-talet var hon en av de få kvinnor som fanns på skivsidan på den oberoende musikscenen. Sedan dess har hon vigt ett helt arbetsliv åt de smalare genrerna. Hon började sin bana på Amigo och har hon uppfostrat och lärt upp mängder av små skivbolag. Alltid med ett otroligt tålamod och gediget kunnande. På MNW kom hon som ansvarig för XOURCE att ta svensk folkmusik ut i världen på ett sätt ingen trodde möjligt.”