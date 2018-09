Nästa vecka släpper Cher ett album med tolkningar av Abbas låtar. Detta efter att hon spelat en roll i Abba-filmen "Mamma Mia! Here we go again".

Men någon Abbaälskare är hon inte. Närmare bestämt gillar hon inte Agnetha Fältskog och Anni-Frid Lyngstads roll i den svenska popgruppen, förklarar hon för The New York Times.