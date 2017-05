Chemutai under drömgränsen

Kenyanskan Fancy Chemutai vann damklassen i Göteborgsvarvet efter att ha kämpat sida vid sida hela loppet med fjolårsvinnaren. Foto: Adam Ihse/TT

Det var sol och värme när den 38:e upplagan av Göteborgsvarvet släpptes i väg. Mycket av förhandssnacket handlade om fjolårsvinnaren i damklassen Violah Jepchumba skulle få revansch från i fjol då hon missade drömgränsen 68 minuter med två ynka sekunder.

Men Jepchumba fick sällskap efter banan av Fancy Chemutai som aldrig släppte titelförsvararen ur sikte.

– Jag hade koll på henne hela tiden, säger Chemutai.

Annons X

Och under den sista kilometern spurtade Chemutai ifrån in i mål på det nya banrekordet 1.07,58, två sekunder under drömgränsen.

– Jag var inte medveten om tiden. Tog jag tiden med två sekunder? frågar Chemutai direkt efter målgång.

Också herrloppet blev ovanligt spännande. De två senaste årens segrare Richard Mengich kopplades av redan på Hisingssidan och en klunga på fyra löpare drog i täten. Till slut kunde fjolårstvåan Geoffrey Yegon, Kenya, avgöra på väg in i stadion.

– Det var inte lätt att vinna på den här banan. Men det var roligt. Jag lovar komma tillbaka nästa år, säger han.

Medan fanfarer och prisutdelning pågick inne på Slottsskogsvallen hade de sista löparna ännu inte startat. Det är verkligheten i världens näst största långlopp. Arrangörerna hade befarat att värmen skulle ta ut sin rätt. Men precis vid start svepte en mer svalkande vind in över Göteborg och temperaturen vände neråt.

– Det har svalkat av lite. Det ser bra ut för vår del. Det är inte så illa som vi befarat, säger varvets ansvarige läkare Claes Mangelius.

Varvet är också svenskt mästerskap på halvmaraton. Och på herrsidan kunde hemmalöparen Mustafa "Musse" Mohamed ta hem sin tredje varvstriumf. Som en hälsning till alla hemmafans ryckte han på Götaplatsen.

– Jag kände på dem ett par gånger, sen gick jag, säger Musse.

– Tacka alla göteborgare som hejade fram mig.

På damsidan kunde en annan hemmalöpare, Malin Strand, Sävedalen, ta hem det svenska mästerskapet.

– Jag drömde om medalj men det här hade jag aldrig trott. Jag har aldrig tagit medalj förut. Det är min största framgång i karriären, säger hon jublande glad.

– Det är skoj att Malin vinner. Hon har gått fram otroligt mycket sista året, säger Lorenzo Nesi, landslagsledare för långdistans.

När sista startgrupp släpptes i väg kunde sekretariatet notera att omkring 42 900 löpare gett sig ut på den 21 097,5 meter långa banan. För varvet är till slut så mycket mer än ett elitlopp. Längs banan har publiken tjoat och jublat. Upp emot 200 000 har följt löparna i med och motgång. Och i målfållan togs selfies med medaljen runt halsen så hela släkten och alla vänner kan se prestationen på sociala medier.