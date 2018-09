Vad ska vi ta oss till med de personer som anklagats för olika typer av trakasserier och våldsamheter under metoo, men som, oavsett om de är skyldiga eller ej, inte fällts för något brott? Frågan aktualiserades den här veckan, då den uppburne författaren Ian Buruma tvingades lämna sin roll som chefredaktör för The New York Review of Books.