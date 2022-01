Chefer får inte mejla efter arbetstid

BRYSSEL Just som man lyckats få barnen snällt uppradade i soffan för lite fredagsmys med godis och film – så plingar det till i telefonen. Det är ett meddelande om ett mejl från chefen. Och trots barnens vädjan blir det inget soffmys för mamma, som har fullt fokus på jobbmejlet.

Eller så har kollegorna precis beställt in champagne på after work, för att skåla in helgen. Då ringer chefen med frågor. Så får man ursäkta sig, flytta tillbaka sitt fokus på jobbet igen, och gå undan för att ta samtalet.