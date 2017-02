Charlotte Perrelli: Jag tror inte att jag går vidare

Charlotte Perrelli. Foto: Jessica Gow/TT

Charlotte Perrelli beskriver sin låt ”Mitt liv” som en ganska enkel, annorlunda visa med bara röst, gitarr och stråkar.

– Rent musikaliskt stod jag i ett läge där jag ville göra något annat, inte lägga karbonpapper på det jag gjort tidigare i Mello och tro att det skulle funka. Ska jag vara lite krass har jag valt något som inte är så fördelaktigt. Jag får sångmässigt inte visa upp någonting alls, mera kanske en skörhet.

Hon har skrivit texten själv om hur hon själv och ungdomar upplever dagens medieklimat.

– Många växer upp med sociala medier och får väldigt mycket slängt i ansiktet när de vaknar. Hur man ser ut, att folk tror att de har rätt att döma, rädslan. Vi kan inte prata nog om det här. Man blir chockad när man ser att ungdomar livesänder en våldtäkt på Facebook.

Vinner du igen?

– Nej, jag tror inte att jag går vidare. Ungdomarna i startfältet är så starka. När min äldste son fick höra låten sa han: ”Mamma, på riktigt, det här är skittråkigt”.

Dessutom är Charlotte Perrelli orolig för att alla gamla ”schlagerrävar” som ställer upp flyger ut med huvudet först och att det ”så klart lär inkludera mig”.

– Jag är ju en av dem! Jag går inte omkring i det blå och tror att jag ska åka till Ukraina och representera Sverige i Eurovision song contest.

Hon har redan vunnit Melodifestivalen två gånger och Eurovision song contest 1999 med ”Take me to your heaven” i Jerusalem. 2008 var hon tillbaka i Mello med ”Hero” och 2012 misslyckades hon med att ta sig till final med ”The girl”.

Hur viktigt har Mello varit för dig?

– Den har byggt stora delar av min karriär. Vinsten 1999 öppnades massor med dörrar, även internationellt och jag turnerade väldigt flitigt i fem år i Europa, Japan och Singapore.

I år firar Charlotte Perrelli 30 år som artist. Hon startade som 13-åring i dansbandet Bengt-Ingvars, gick vidare till Wizex och har nyligen gjort succé som Eva Peron i musikalen Evita i Malmö och Stockholm.

Charlotte Perrellis nya album ”Mitt liv” släpps den 24 februari och har egna, självupplevda låtar om det obehagliga att gå in i nya relationer, tiden som springer ifrån oss och låten ”Lilla du” som handlar om missfall, något Perrelli bloggade om häromdagen: ”Smärtan när det inte fungerar, när ett litet hjärta slutar slå och du är oförmögen att kunna påverka det. Det är tungt.”