Torsdagen den 8 augusti var det på dagen 50 år sedan medlemmar av Charles Mansons sekt bestialiskt mördade fem personer – den höggravida filmstjärnan Sharon Tate var ett offer och nästa dag mördade de paret LaBianca. Med anledning av det satt jag i en radiostudio för att diskutera det aldrig sinande intresset för ”Mansonfamiljen”. Nyligen kom filmerna ”The haunting of Sharon Tate” och ”Charlie says” och Quentin Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood” har precis haft premiär. Mansons sekt är förmodligen den som genererat flest populärkulturella verk genom tiderna.

Man förlorar alltid, tänkte jag, hur man än gör i förhållande till en som Manson. Han dog 2017 i fängelse, blev 83. Att tiga om honom är inget alternativ, sekten är ett fenomen och en självklar referens, men medielogiken retar en. Manson vann och han fortsätter att vinna eftersom medierna igen och igen skildrar hans historia. Efter en förfärlig barndom var han redan i tidiga tonåren en våldsverkare, missbrukare och kriminell. Medmänniskor var verktyg för honom.