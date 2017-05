Chance The Rapper ställer in Way out West

Chance The Rapper kommer inte till Way out West. Foto: Charles Rex Arbogast/AP/TT

Den amerikanske rapparen Chance The Rapper ställer in sin planerade spelning på Way out West i sommar, rapporterar GP.

Den danska festivalen Haven har tidigare meddelat att artisten ställer in samtliga planerade spelningar i Europa i augusti och nu bekräftar Way out West på Facebook att Sverige-spelningen inte blir något undantag.

"Vi är djupt besvikna, på alla plan, över detta", skriver Way out West.

Annons X

Det finns i nuläget ingen förklaring till varför Chance The Rapper valt att ställa in. I slutet av förra året avslutade han sin Europaturné i förtid av "personliga skäl" och ställde in två spelningar i Dublin och en i Manchester.