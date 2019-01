Chance the Rapper kallar sitt samarbete med R Kelly för "ett misstag" när han intervjuas i dokumentären "Surviving R Kelly" om de övergreppsanklagelser som riktats mot stjärnan. Både Chance the Rapper och R Kelly kommer från Chicago och har flera gånger stått på scenen tillsammans. Stjärnorna har också samarbetat på Chance the Rappers låt "Somewhere in paradise".