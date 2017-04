Dylan fick sitt pris – skålade i champagne med Akademien

13 oktober 2016: Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius meddelar skrällen: ”Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan för att ha skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen".

Av själva pristagaren hörs inte ett knyst. Samma eftermiddag bekräftar dock hans agent att Dylan vet om att han fått priset.

På kvällen spelar Dylan i Las Vegas, nämner inte priset, men det spekuleras i om han ändå kommenterade det genom att spela Frank Sinatra-covern "Why try to change me now?"

Natten efter tillkännagivandet kommer den första Nobel-tweeten på Bob Dylans officiella Twitter-konto. Där konstateras att artisten fått priset.

18 oktober kommer en liten uppdatering om priset under bokkategorin på Dylans hemsida. Den raderas tre dagar senare.

I en intervju kallar akademiledamoten Per Wästberg Dylans beteende "oartigt och arrogant". Sara Danius tar avstånd från uttalandet.

25 oktober ringer Bob Dylan till Sara Danius och säger sig ha blivit "mållös" när han fick veta att priset var hans.

16 november meddelar Akademien att Dylan inte kommer till Sverige för att ta emot Nobelpriset i december.

12 december blir det klart att Dylan kommer hit för konserter i Stockholm den

1–2 april och i Lund den 9 april.

13 december kommer en liten kort notis om priset på Dylans hemsida.

1 april 2017: Dylan tar emot Nobelmedaljen och Nobeldiplomet i Stockholm.