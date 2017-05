Chainsmokers-låt når en miljard strömningar

The Chainsmokers gör Drake sällskap i Spotifys miljardlyssningsklubb. Arkivbild. Foto: Jack Plunkett/AP/TT

Den amerikanska DJ-duon The Chainsmokers låt "Closer", som de gjort tillsammans med Halsey, har strömmats över en miljard gånger på Spotify. Den enda artisten som tidigare lyckats nå sådana siffror för en låt på musiktjänsten är Drake vars låt "One dance" passerade miljardstrecket i december förra året, skriver NME.

Enligt sajten Your EDM finns det ett par låtar till som börjar närma sig tiosiffriga lyssningar. Major Lazers "Lean on", Justin Biebers "Sorry" och Ed Sheerans "Shape of you" har alla över 900 miljoner lyssningar.