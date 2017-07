Centralbank ger sig in i skattebråket mot Telia

Telias vd Johan Dennelind. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

På onsdagen gick den 15 dagar långa frist ut som Telia fått av Nepals skattemyndighet och som SvD Näringsliv rapporterade om i en artikel tidigare i veckan.

Efter att tidsfristen löpt ut frös Nepals centralbank, Nepal Rastra Bank, Ncells möjligheter att dela ut pengar till den nya ägaren, malaysiska Axiata. Det är en blockering som först tas bort när skattetvisten med den tidigare ägaren Telia är löst, vilket framgår av dokument som SvD Näringsliv tagit del av.

Nätupplagan av The Himalayan Times uppger att det är osäkert hur myndigheterna i Nepal ska gå vidare för att kräva in pengarna av Telia sedan det svenska bolaget helt lämnat landet i och med försäljningen av Ncell till malaysiska Axiata under förra året. Men enligt uppgifter till SvD Näringsliv från personer som känner till ärendet så överväger de nepalesiska myndigheterna att vända sig till domstol för att få frågan avgjord.

Annons X

– Man undersöker ett skiljedomsförfarande och då blir det sannolikt flera processer. Det är nämligen möjligt att man inte bara startar en process i Katmandu utan även i Oslo och Stockholm, förklarar en person med insyn i skattebråket.

Ett av de nepalesiska dokument från landets centralbank som SvD Näringsliv tagit del av.

Att även en domstol i Oslo kan bli aktuell förklaras av att mellan Telia och operatören Ncell fanns det sex ägarbolag. Ncell som är Nepals största bolag kontrollerades av ett bolag på St Kitts och Nevis i Västindien. Bolaget på St Kitts ägdes i sin tur av ett norskt ägarbolag, som är nyckeln till att Telia inte anser sig behöva betala reavinstskatt i Nepal.

Bedömare som SvD Näringsliv tidigare talat med drar paralleller med Telias problem med Nepals skattemyndighet till den skattetvist på 2,1 miljarder dollar som Vodafone har haft med den Indiska regeringen sedan 2007.

Vår bedömning är att det inte föreligger någon sådan risk.

På Telia är man dock inte orolig för en rättslig process.

– Vår bedömning är att det inte föreligger någon sådan risk, skriver Telias presstalesperson Ralf Bagner till SvD Näringsliv i ett mejl

Bakgrunden till skattebråket är att Nepals skattemyndighet kräver närmare 5 miljarder kronor efter Telias försäljning av den lokala operatören Ncell. Nära 2 miljarder kronor av kravet utgörs av straffavgifter och dröjsmålsränta för att Telia, med huvudägaren svenska staten, anses förhala ärendet.

Sedan tidigare har Ncell betalat in drygt 1 miljard kronor till skattemyndigheten, men resten krävs Telia alltså på. Den som har ansvaret för det statliga ägandet i Telia är näringsminister Mikael Damberg, som anser att det är en fråga för bolaget och inte dess största ägare.

Näringsminister Mikael Damberg. Foto: Jessica Gow/TT

– Ett återkommande tema för mina dialoger med Telias ledning är just ett ansvarsfullt utträde ur Euroasien och därigenom också situationen i Nepal. Det är väl känt att Telia och skattemyndigheten i Nepal gör olika bedömningar i denna fråga. Frågan är dock inte en ägarfråga utan en operativ fråga för bolaget att hantera, låter Damberg hälsa i en skriftlig kommentar till SvD Näringsliv.

På Telia vill man inte kommentera om skattetvisten enbart hanteras av vd Johan Dennelind eller om det är en styrelsefråga.