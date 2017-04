Har hon något att lära i Norge? Foto: Thomas Johansson

Det handler mest om å si nei til alle reformer og alt som er nytt.

Så sammanfattar norska VGs politiska redaktör Hanne Skartveit det politiska budskapet från landets just nu med framgångsrika parti, Senterpartiet.

Partiledaren Trygve Slagsvold Vedum kan skapa problem för Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre som just nu att döma av opinionsmätningarna är den mest trolige näste statsministern.

Men Sp vill inte gärna att det bildas en ny rödgrön regering med svenska Vänsterpartiets systerparti Sosialistisk Venstre. Sp ser hellre att Kristelig folkeparti går in i en ny regering tillsammans med dem. Det kommer en del inom Arbeiderpartiet inte att gilla.

Norges anknytning till EU efter Brexit kan bli en stor fråga för en sådan regering eftersom Sp är benhårda EU-motståndare.

VGs andre politiske kommentator Frithjof Jacobsen sammanfattar läget som kommer göra den norska valrörelsen spännande:

Oslo-skepsisen som er en viktig driver for Sps fremgang, rammer også Ap. Arbeiderpartiet har alltid definert den politiske eliten i Oslo, og er et utpreget sentralistisk parti. Senterpartiets fremgang ser ut som et politisk sensasjon som Norge ikke har sett maken til på mange år. Den kommer til å endre norsk politikk, og så langt ser ingen partier, heller ikke Ap, ut til å forstå hvordan den skal håndteres. Høyre kommer til å bruke frykten for Sp aktivt i sin valgkamp, ikke minst for å ramme Ap i byene og de urbane regionene. Støre har en krevende jobb med å finne en fortelling om Ap som er i klar opposisjon til regjeringen, samtidig som den ikke skaper inntrykk av sprik og kaos på rødgrønn side. Han kan bli statsminister selv om han mislykkes med det, men da får han en nesten umulig jobb.

Här finns nog inga lärdomar att hämta hem för Annie Lööf.