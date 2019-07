”Centern borde platta till skatten”

Enligt den fjärde punkten i Januariavtalet ska en skattereform genomföras. Att det kommer att bli svårt råder det inget tvivel om. Socialdemokraterna ställer skattesänkningar mot välfärdssatsningar, trots att Sverige redan har bland världens högsta skattetryck och att kvaliteten på vård, skola och omsorg inte uppenbart förbättras bara för att man satsar mer pengar.

Även Centerpartiet har trampat snett i skattedebatten. Under Almedalsveckan föreslog C att grundavdraget ska höjas för glesbygdsinvånare i nordvästra Sverige. För en vanlig löntagare skulle det innebära sänkt skatt med cirka 3 700 kronor per år. Men det kompenserar knappast den undermåliga samhällsservice många glesbygdsbor drabbas av, och skulle dessutom göra det svenska skattesystemet ännu mer svåröverskådligt. Sedan den stora skattereformen på 1990-talet, som bland annat syftade till att göra skattesystemet mindre komplicerat, har det gjorts över 600 ändringar som krånglat till det på nytt.