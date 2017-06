Céline Dion gästade Tele2 Arena i Stockholm med turnén "Live 2017". Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

För första gången sedan 2008 är Céline Dion ute på en längre Europaturné. Under lördagen stod hon på scen inför ett utsålt Tele2 Arena i Stockholm och bjöd på hits från sin 30 år långa karriär.

Senaste gången världsstjärnan besökte Sverige var med turnén "Taking chances" som blev en av tidernas mest inkomstbringande turnéer av en soloartist.

På sitt cv har Céline Dion bland annat 250 miljoner sålda skivor, fem Grammys, sju American Music Awards samt megahiten "My heart will go on".