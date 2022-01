Den kanadensiska artisten Céline Dion ställer in den nordamerikanska delen av hennes världsturné i vår på grund av problem med hälsan, skriver hon på Twitter.

Den 53-åriga ”My heart will go on”-sångaren hade tänkt inleda Nordamerikaturnén redan i november förra året, men tvingades ställa in på grund av ”allvarlig och ihållande muskelkramp”.