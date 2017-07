Castellum redovisar rekordvärden

Fastighetsmarknaden är urstark, enligt Castellums vd Henrik Saxborn. Foto: Tomas Oneborg

Andra kvartalets förvaltningsresultat i Castellum blev 656 miljoner kronor, något högre än Inquiry Financials estimat, 633 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet var 444 miljoner motsvarande kvartal i fjol och 592 miljoner första kvartalet i år.

Hyresintäkterna uppgick till 1 259 miljoner kronor. Det kan jämföras med förväntade 1 293 miljoner. Resultatet efter skatt är 1 221 miljoner kronor.

"Marknadens styrka visar sig även i fortsatta värdestegringar. Castellums fastighetsvärde ökade med 875 miljoner kronor under andra kvartalet, 1.769 miljoner kronor hittills i år. Detta bidrog till att substansvärdet per aktie steg med ytterligare 5 kronor under andra kvartalet till 138 kronor", skriver Henrik Saxborn.

Castellum, med tillgångar som sista juni värderas till 79,5 miljarder uppger ett substansvärde på långsiktigt 138 kronor per aktie att jämföra med 116 vid halvårsskiftet i fjol.

Castellums nettouthyrning är på rekordnivå och synergieffekterna från Norrporten tickar successivt in.

Fastighetsbolag är starkt ränteberonde, och Castellum gynnas andra kvartalet av den lägsta genomsnittliga räntan på över ett år, man uppger nu ett snitt på 2,4 procent, rörligt och bundet sammanvägt.

Klart är att Castellum liksom övriga svenska fastighetsbolag sett starkt ökande portföljvärden samtidigt som räntorna fallit. På bara några år har portföljvärdet dubblerats.

Castellums belåningsgrad var andra kvartalet 48 procent, att jämföra med 54 procent strax efter köpet av Norrporten.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med främst kontor/butik men också lager/logistik på totalt 4,4 miljoner kvadratmeter.

Frågan är om Castellums aktie kan lyfta lite. Den låg igår, före rapportdagen, på 125 kronor, praktiskt taget samma kurs som vid nyår. Även sett över tre år är kursen relativt stabil, vanligen i spannet 115 – 130 kronor.

I juni höjde Goldman Sachs sin rekommendation från neutral till köp för Castellum, med riktkurs 149 kronor. Mot det står en i branschen generellt tilltagande risk. I juni skrev Morgan Stanley i en analys att den typ av marknadsuppgångar som har präglat den svenska fastighetsmarknaden med hög räntekänslighet vanligen slutar i nedgång snarare än prisstabilisering.

Som SvD berättat, finns ett utredningsförslag om att reavinstskatt ska utlösas vid försäljningar av kommersiella fastigheter, så att så kallad paketering kan stoppas. I så fall skulle stora fastighetsvärden urholkas. Enligt Castellum pågår redan en viss anpassning till skatteeffekten i branschen – effekten tonas alltså ner.

Värt att notera om Castellum är att när bolaget börsintroducerades 1997, värderades det till cirka 10 miljarder. Dagens värdering, efter 20 år, är alltså nära åtta gånger högre. Precis som Kungsleden, bildades Castellum i kölvattnet av fastighetskrisen i Sverige i början av 1990-talet. När dåvarande Nordbanken och Gota bank förstatligades, flyttades fastigheter över via Securum och Retriva till de nybildade fastighetskoncernerna. Castellum fick ta över fastigheter i lite bättre lägen, medan Kungsleden fick ett mer komplicerat bestånd.

I dag är Castellums fastighetsbestånd spritt på ett 20-tal städer från Sundsvall i norr till Malmö och Köpenhamn i söder, med flest innehav i de större industristäderna i ett bälte mellan Stockholm och Göteborg.