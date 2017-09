Carrie Fishers "Star Wars"-manus till salu

Carrie Fisher spelade prinsessan Leia i filmerna om "Star Wars". Arkivbild. Foto: Andy Kropa/AP/TT

Skulle du vilja ha Carrie Fishers personliga exemplar av ett "Star Wars"-manus? Snart är flera nämligen till salu, enligt The Hollywood Reporter. Manusen kommer att säljas på auktion den 7 till 9 oktober i Los Angeles.

Ett av manusen är från "Rymdimperiet slår tillbaka". Det är totalt 158 sidor långt och innehåller anteckningar av Carrie Fisher. Tidningen skriver att manuset väntas att gå för 30 000 till 50 000 dollar.

Ett annat manus från samma film som kommer att säljas är ett där skaparen George Lucas har skrivit den välkända filmrepliken på framsidan: "To Carrie, may the force be with you. George".

Carrie Fisher spelade prinsessan Leia i "Star Wars"-filmerna. Hon avled i slutet av december förra året, 60 år gammal.