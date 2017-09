Carlsson utan K imponerade på Gerhardsson

Sveriges Kosovare Asllani kramas om av Mia Carlsson efter sitt 2–0-mål i VM-kvalmatchen mot Kroatien. Foto: Jessica Gow/TT

Ja, först och främst ska vi slå fast en sak: Vad heter Sveriges nya vänsterback?

På tröjan och i matchprogrammen står det Karlsson. Men så ska det inte vara, säger 27-åringen.

– Sedan jag var liten har vi alltid stavat med C, men vi är folkbokförda med K. Och i passet står det K. Men jag har sagt till mig själv att om jag får fler chanser här i landslaget så kanske jag får gå in och ändra det till C, så att det blir rätt på tröjan också, säger Mia Carlsson.

I 2–0-segern mot Kroatien fick hon chansen från start i stället för Linköpings Jonna Andersson. Och Sverige förbundskapten Peter Gerhardsson var imponerad över vad han såg.

– Hon var en av våra bästa i dag, säger Peter Gerhardsson.

– Det är en väldigt balanserad vänsterback, hon kan gå offensivt och är bra defensivt, och bra på fasta situationer. Det var väldigt hårt mellan henne och Jonna men när vi tittade på Kroatien, som är vassa på fasta, så föll valet på Mia.

Även Mia Carlsson själv var nöjd med sin insats.

– Absolut godkänt, tycker jag. Sedan är jag så van att vara defensiv, jag har spelat mittback i sju år och nu skulle jag vara offensiv vänsterback mot ett Kroatien som backar hem, säger Mia Carlsson.

När Peter Gerhardsson tog ut 27-åringen i VM-kvaltruppen blev hon förvånad, men inte helt chockad. Trots att hennes senaste landskamp var mot Norge i januari 2015.

– Jag fick lite indikationer från min tränare efter EM att Peter var intresserad och att man var aktuell. Mycket mer än så var det inte. Jag följde uttagningen i telefonen på ett kafé, så det var en rolig överraskning.

Nu verkar hon vara i Peter Gerhardssons landslag för att stanna. I nästa match, VM-kvalet hemma mot Danmark den 20 oktober, kanske också med rätt namn på ryggen.

Fakta: Mia Carlsson Namn: Mia Carlsson (i folkbokföringen: Karlsson).

Född: den 12 mars 1990 i Skånes-Fagerhult.

Position: Mittback/vänsterback.

Klubb: Kristianstads DFF.

Tidigare klubbar: Skånes Fagerhult, Vittsjö GIK

Allsvenska matcher/mål: 170/13

A-landskamper/mål: 4/0.