Carlsson målskytt i Floridaseger

Florida tog kommandot tidigt när man tog emot Detroit. Fyra minuter in i matchen tog hemmalaget ledningen via Mason Marchment. Detroit lyckades i och för sig tre minuter senare kvittera – via en tjusig styrning signerad Robby Fabbri, där Gustav Lindström noterades för en assist – men därefter var det Florida som resultatmässigt dominerade.

Lucas Carlsson stod för 5–1-målet, när han skrinnade från egna tekningszonen, tog sig obehindrat igenom neutrala och ända fram till skottläge i offensiv tekningszon– ett läge han tog och snärtade in pucken i Detroitburen.