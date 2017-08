Carl Bildt är en svensk historia som återstår att skriva.

Bildt som mediefenomen belyses i en ny bok Foto: CLAUDIO BRESCIANI

Jag har följt Carl Bildts karriär sedan han var Gösta Bohmans närmaste medarbetare på 70-talet. Det var därför jag nyfiket köpte och direkt läste Björn Hägers bok ”Uppdrag Bildt – En svensk historia”.

Ingenting göres för sina fels skull, utan för sitt värdes skull.

Så fint formulerade sig Thomas Thorild en gång och med det som utgångspunkt har jag efter drygt 500 sidors läsning kommit fram till att boken framför allt torde ha sitt värde för blivande journalister.

Mycket av boken handlar om hur Bildt på olika sätt undgår att svara på journalistfrågor. Häger är expert på just detta och han borrar verkligen i ämnet.

Det konstiga i sammanhanget är att Häger aldrig riktigt tycks inse att Carl Bildts sätt att undvika att ge svar på frågor som skulle skapa problem för honom framför allt illustrerar Bildts skicklighet.

De exempel som boken är fylld av handlar om frågor och diskussioner där det är uppenbart att journalisterna är ute efter att ”fälla” Bildt.

Varför skulle han falla i dessa fällor?

Häger är besviken över att Bildt inte beviljat honom en exklusiv intervju för boken. Men jag förstår inte riktigt den besvikelsen. Varför skulle Bildt gett en intervju som än en gång skulle innebära att han utsattes för precis samma frågor som Häger och andra journalister ställt så många gånger tidigare?

När jag köpte boken trodde jag att Häger skulle sökt borra i vad Bildt egentligen sysslat med under sin långa karriär i svensk politik. Men den som har ett sådant intresse får vänta på någon annan bok.

Jag funderade när jag läste Hägers bok över hur politisk journalistik som blir mycket intressantare ser ut.

Jag har under sommaren läst bland annat Jonathan Allens och Amie Parnes ”Shattered – inside Hillary Clinton’s doomed campaign” och Joshua Greens ”Devil’s Bargain – Steve Bannon, Donald Trump, and the storming of the presidency”.

Båda böckerna är intressanta därför att de skildrar vad som hänt bakom kulisserna, hur politiska processer utvecklas. De bygger på intervjuer med personer som varit med. Allen/Parnes gjorde intervjuer löpande under Clintons kampanj med inblandade personer. De garanterade att inte ett ljud skulle offentliggöras före valdagen.

I Hägers bok finns det åtminstone två tidsperioder i Bildts karriär som skulle kunnat belysas med den sortens djuplodande journalistik – statsministertiden och utrikesministertiden.

Vad var det egentligen som hände då? Man får knappast veta någonting om det eftersom Häger i stället ägnar mycket utrymme åt att än en gång upprepa den kritik som riktats mot Bildt för hans engagemang i Lundin Oil-styrelsen. Häger tillför inte något nytt.

Boken handlar alltså om Carl Bildt som objekt för framför allt radio- och TV - journalisters intresse. Det är just dessa journalisters krav på snabba, enkla svar som Bildt är så skicklig på att undvika. Häger och de journalister han citerar vet vad de vill Bildt ska svara, men Bildt har mycket goda skäl att undvika att svara på just de frågorna.

Jag tror att det är därför som dagspressjournalisters rapportering är oftast mycket intressantare. Tidningsformatet passar bättre för att belysa skeenden.

I fallet Bildt hoppas jag att det framöver ska komma intressanta skildringar framför allt av statsministertiden. Det var en mycket viktig del av modern svensk politik och den skulle verkligen förtjäna en gedigen volym. Här finns ju exempelvis också EU-folkomröstningen som Häger inte ägnar någon större uppmärksamhet åt.

Men även utrikesministertiden i Reinfeldt-regeringen skulle säkert kunna belysas på ett intressant sätt. I Hägers version handlar det så mycket om alla Bildts resor men i stort sett ingenting om vad Bildt gjort när han kommit fram till utrikesministermöten etc. President Obamas besök blir t ex mest en redovisning av de trafikproblem som uppstod i Stockholm. Men vad hände – egentligen? Det får man inte en antydan om.

Jag får erkänna att även om jag ville följa Thorilds princip så är jag en smula besviken.

Men för den som är intresserad av Carl Bildt som mediefenomen är det en mycket grundlig, genomarbetad bok. Den är verkligen inte en tråkig läsning, den är rappt skriven och av notapparaten framgår att Häger gjort ett jättejobb med att hitta öppna källor.

Men tänkt så intressant det hade kunnat bli som han i stället sökt sig till andra källor, till medarbetare, kollegor, forskare etc.

Carl Bildt är en svensk historia som återstår att skriva.