Har du klickat igång "All I want for christmas is you" på datorn eller mobilen den här julen? Då är du inte ensam. Mariah Careys monsterhit från 1994 har nu slagit rekord med över 17 miljoner strömningar på Spotify under ett och samma dygn, enligt Chart Data, som sammanställer musikstatistik från olika källor.

"WOW" twittrade Carey själv under juldagen, men passade på att tillägga att artister inte tjänar vidare mycket pengar på strömmad musik.