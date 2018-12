Det är inget fel på tempot i Mariah Careys lika glittriga som färgglada julshow ”All I want for Christmas is you”. Det höga tempot kan i viss mån sägas dölja bristen på originella idéer och mer stämningsfulla inslag men är bara härligt då julkonserter generellt har en tendens att såsa ihop sig. Särskilt de som görs av seriöst syftande svenska artister, de som älskar att berätta om jobbiga jular med dysfunktionella familjer.

Med Mariah Carey på scen slipper vi förstås också dåliga covers på Leonard Cohens "Halleluja" och Joni Mitchells "River". Hon gör ju mycket hellre Darlene Loves riviga "Christmas (baby please come home)" och sin egen outslitliga superduper-megahit "All I want for Christmas is you", två hårt svängiga jullåtar med 60-talsprägel och stort Phil Spector-ljud.