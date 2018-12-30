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Cannesprisad indisk regissör död

Av TT
1982 ingick Mrinal Sen (sittande längst till vänster) i Cannesjuryn. Här tillsammans med bland andra Suzo Cecchi d'Amico, Geraldine Chaplin, Sidney Lumet, Gabriel Garcia Marquez och Rene Thevenet. Arkivbild.
1982 ingick Mrinal Sen (sittande längst till vänster) i Cannesjuryn. Här tillsammans med bland andra Suzo Cecchi d'Amico, Geraldine Chaplin, Sidney Lumet, Gabriel Garcia Marquez och Rene Thevenet. Arkivbild. Foto: Levy

Den indiske regissören Mrinal Sen är död, skriver Variety.

1982 ingick Mrinal Sen (sittande längst till vänster) i Cannesjuryn. Här tillsammans med bland andra Suzo Cecchi d'Amico, Geraldine Chaplin, Sidney Lumet, Gabriel Garcia Marquez och Rene Thevenet. Arkivbild.

Foto: Levy Bild 1 av 1
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