Cannesprisad indisk regissör död Av TT 2018-12-30 11.37 Spara artikel Sparad artikel 1982 ingick Mrinal Sen (sittande längst till vänster) i Cannesjuryn. Här tillsammans med bland andra Suzo Cecchi d'Amico, Geraldine Chaplin, Sidney Lumet, Gabriel Garcia Marquez och Rene Thevenet. Arkivbild. Foto: Levy Den indiske regissören Mrinal Sen är död, skriver Variety. Stäng 1982 ingick Mrinal Sen (sittande längst till vänster) i Cannesjuryn. Här tillsammans med bland andra Suzo Cecchi d'Amico, Geraldine Chaplin, Sidney Lumet, Gabriel Garcia Marquez och Rene Thevenet. Arkivbild. Foto: Levy Bild 1 av 1