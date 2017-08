Glen Campbell, runt år 1960. Foto: WENN.com /Wenn Ltd

Sommaren 1991 var fruktansvärd.

Jag var olyckligt kär; dumpad och ensammast i hela världen.

Men samtidigt var jag ung nog att orka vältra mig i min hjärtesorg, kapabel att romantisera mitt löjliga tillstånd.

Det är mycket möjligt att det är en efterkonstruktion. Kanske var det i realtid just bara hemskt? Jag minns faktiskt inte längre.

Nätterna i ända satt jag kedjerökande på min lilla andrahandsbalkong på Kungsholmen och lyssnade på fyra sånger. Bara dessa fyra. Om och om igen.

”The whole town’s laughing at me” med Teddy Pendergrass, Gladys Knights ”Best thing that ever happened to me” och två ballader med Glen Campbell: ”By the time I get to Phoenix” och ”Wichita Lineman”.

And I need you more than want you/ And I want you for all time, sjöng jag för de plågade grannarna i min självömkan och, ändå, med en undermedveten känsla av att det här inte bara handlade om sorg utan också, givetvis, utgjorde ett viktigt led i min rockjournalistiska bildning.

Just den här musiken krävde denna patetiska inramning.

Det blev höst och när balkongen blev för kall började jag leta efter fler sånger som fångade den kroniska melankoli jag aningen ohälsosamt börjat vänja mig vid, nästan trivas i.

Mest, tror jag, för att mitt soundtrack var så bra.

Glen Campbell, som efter en lång dust med alzheimers gick bort i tisdags – han blev 81 år gammal – och hans tolkningar av kompositören Jimmy Webbs sånger, var navet som min överlevnad visst hängde på.

Tillsammans skapade Campbell och Webb en vuxen popmusik som gränsade lika mycket till Las Vegas och varsamt orkestrerad easy listening som till Nashvilles mest kommersiella countryballader.

Frank Sinatras ”Cycles” var också en sådan, Harry Nilssons version av ”Everybody´s talkin´” i filmen ”Midnight cowboy” en annan. För att nämna några få.

Men när Campbell och Webb samarbetade förmedlade de den här känslan mer effektivt än någon annan.

Men när Campbell och Webb samarbetade förmedlade de den här känslan mer effektivt än någon annan.

De verkade i en namnlös genre som, lika elakt som ofta, kallades ”muzak för ensamma hemmafruar”. Campbell vände det genast till sin fördel och spelade in en sång med titeln ”Dreams of the everyday housewife”.

Han hade mängder av minst lika stora hits senare – ”Rhinestone cowboy” och Allen Toussaints ”Southern nights” – men ingen av dem fångar de scener ur ett äktenskap med samma ögonblickliga precision som hans första tolkningar av Webbs mästerliga lyrik och melodier.

Innan han mötte Webb var Campbells plats i musikhistorien egentligen redan säkrad.

Som gitarrist och röst i studiomusiker-kollektivet The Wrecking Crew spelade han med alla. Anonym men outbytbar hörs han under Phil Spectors Wall of Sound och bakom The Monkees, Presley och Sinatra.

Han ersatte Brian Wilson i The Beach Boys på gruppens turnéer under de år Brian, endast iklädd en brandmanshjälm, hängde i sin nyinstallerade sandlåda i ett tält på vardagsrumsgolvet och försökte skriva klart ”Pet sounds” och ”Smile”.

Som tack komponerade och producerade Wilson den underbara ”Guess I’m dumb” åt Campbell.

I slutet av 1970-talet sjönk Campbell ner i ett alkohol- och drogmissbruk, gifte och skilde sig som andra byter strumpor och tog sig sakta ut på andra sidan.

Då som nyfrälst.

Hans sena inspelningar är ofta rörande och vitala, hans avskedsturnéer likaså, men ingenting han någonsin gjorde igen nådde de monumentala mötena med Jimmy Webb:

By the time I get to Phoenix she'll be rising/

She'll find the note I left hanging on the door/

She'll laugh we she reads the part that says I'm leaving/

Cause I've left that girl so many times before/

By the time I make Alberquerque she'll be working/

She'll probably stop at lunch and give me a call/

But she'll just hear the phone keep on ringing/

Off the wall, that's all.