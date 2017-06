Hur ska skilsmässan gå till? Foto: Geert Vanden Wijngaert

Det är inte helt lätt att följa den brittiska delen av Brexit-processen även om man är mycket intresserad.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Vad som händer i de övriga 27 EU-medlemsländerna väcker nästan inget medialt intresse, vilket kanske har en eller flera förklaringar – vad vet jag...

Men för dagen noteras att den brittiska labourledaren Jeremy Corbyns skuggregering mist fyra av sina medlemmar eftersom de tolkar partiets finurliga formulering från valkampen på ett annat sätt än han avsett.

Löftet till väljarna var attraktivt både för de som vill ha landet kvar i EU och de som vill lämna. Partiet lovade nämligen både att respektera folkomröstningsresultatet och att samtidigt behålla fördelarna med den inre marknaden och tullunionen (”retaining the benefits of the single market and the customs union").

Hur det skulle gå till har ingen kunnat svara på men i parlamentet har en femtedel av labourmedlemmarna stött en motion som kräver att toryregeringen ska komma med förslag som leder till att landet stannar kvar inom tullunionen och den inre marknaden ("proposals to remain within the customs union and single market"). Detta är vad många av labours parlamentsledamöter lovade sina väljare under valkampanjen.

Men oordningen är knappast mindre i torypartiet där partiledaren Theresa May inte har något förtroende kvar efter valbakslaget. Tlls vidare räddas hon kvar på sin post därför att risken ju finns att ett partiledarskifte skulle leda till ett nyval som skulle kunna föra Jeremy Corbyn till 10 Downing Street.

Spänningen mellan olika regeringsmedlemmar i toryregeringen är uppenbar och frågan är hur länge hotet från en Corbynseger kan hålla samman ett parti som i grunden fortsatt är lika kluvet som innan David Cameron i sitt Bloomberg-tal utlovade folkomröstningen.

Till höger finns en grupp parlamentsledamöter och hela den mäktiga konservativa pressen anförd av Telegraph-gruppen (där ingår tidskriften The Spectator) som enligt min mening ägnar sig åt imperienostalgi.

En läsvärd artikel på det temat finns här:

Britain’s imperial ghosts have taken control of Brexit.

På andra kanten finns främst Financial Times som vårdar det brittiska näringslivets och den brittiska ekonomins intresse.

FT-kolumnisten Philip Stephens, som brukar skriva ganska fridsamma analyser, är djupt upprörd över Brexitspektaklet. Senast suckade han över den ironi som präglar brittisk politik.

Last year’s uprising against the elites saw Britain turn to the nationalist right. This year’s anti-establishment insurgency has seen it turn sharp left to put Mr Corbyn in sight of power.

Från att ha svängt till den nationalistiska högern i Brexitfolkomröstningen har revolten mot eliten nu svängt så långt till vänster som man kan tänka sig i det brittiska parlamentet.

Och han konstaterar helt korrekt:

”More than a year has passed since the referendum. Neither government nor opposition has produced anything resembling a vision for Britain’s place in the world outside of the EU.” Ingen har en bild av Storbritannien utanför EU.

Stephens konstaterar att majoriteten i parlamentet fortsatt är pro-EU men för att det ska bli politisk verklighet krävs att båda partierna splittras. Kanske är det dit man nu är på väg?

Jenni Russel i The Times skriver om Brexitministern David Davis som på tidningens VD-toppmöte häromdagen utlovat guld och gröna skogar. Inga problem med Brexit inte.

Russel skriver: It did not go down well with many of those in the room: one grim-faced CEO, until then agnostic on Brexit, turned to me to say that listening to Davis had been the most disturbing half an hour he had spent in months. Ministerns budskap uppskattades inte av direktörerna och en av dessa sa till henne att det var den mest störande halvtimme han upplevt på månader.

Hittills är det nästan ingen i den brittiska debatten som vågar säga sanningen att folkomröstningen aldrig skulle ägt rum eftersom ingen visste vad som låg i vågskålarna.

Å ena sidan fanns den högernationalistiska imperiedrömmen i ny version, å andra sidan ett tyst näringsliv och ganska tysta fackföreningar som hoppades på ett nej till Brexit.

Nu tror jag att förhoppningarna på näringslivssidan går ut på att Brexitförhandlingarna ska dra ut på tiden så att man i praktiken får en lång övergångstid med något som liknar Norges EEA-villkor.

Men för min del undrar jag om inte den politiska logiken kommer att leda till stora bekymmer främst för brittisk ekonomi – men effekterna för EU27 ska inte heller underskattas.

Att hoppas på något gott slut på detta drama tycks mig högst orealistiskt.

Camerons höga spel har skapat en helt förfärlig situation. Bara förlorare.