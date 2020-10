Caesars fiende mördades av gamla vänner

Fråga: ”Hur dog Pompejus, Caesars fiende? I filmer och tv-serier förefaller det som att han blev lönnmördad när han befann sig på flykt efter nederlaget vid Farsalos. Är det sant, eller är det en efterkonstruktion?”

Dick Harrison: Det är ingen efterkonstruktion. När Pompejus armé besegrats vid Farsalos i augusti 48 f.Kr. slapp fältherren själv undan och lyckades fly till Larissa, där han gick ombord på ett fartyg. Caesar bedömde, helt korrekt, risken som överhängande att hans fiende skulle rekrytera en ny armé och fortsätta inbördeskriget, varför han hastade efter honom. Pompejus rykte som general saknade motstycke i östra Medelhavsområdet, och Caesar hade inget att vinna på att ta det lugnt. Det framkom snart att Pompejus redan hade börjat be folk om penninghjälp inför rekryteringen. Via ön Lesbos for han till Attaleia (dagens Antalya i södra Turkiet), där några örlogsfartyg med trogna pompejanska besättningar inväntade hans ankomst. I nästa skede fattade Pompejus det ödesdigra beslutet att färdas till Egypten, vars ptolemaiska härskarfamilj hade honom att tacka för mycket. Resevalet underlättades av att Caesarvänliga romerska trupper i andra delar av regionen, till exempel på Rhodos och i Antiochia, stängde hamnar och portar för den flyende fältherren.