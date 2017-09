”C trasslar ihop miljöfrågan med frivillighetens politik”

Centerledaren Annie Lööf. Foto: TT

På torsdag startar Centerpartiets partistämma i Malmö, i ett event som samlar omkring 1 200 medlemmar från hela landet. Enligt partiets egna siffror har drygt 600 motioner inkommit till stämman, varav de flesta – 67 stycken – rör ”miljöansvar och grön tillväxt”. Lika många handlar om infrastruktur, transporter och bränsle.

”Vi behöver ett nytt, grönt ledarskap som möter klimatutmaningen med skarpa verktyg som gör det lättare och billigare för privatpersoner och företag att ställa om”, skrev partiledare Annie Lööf i en debattartikel i våras.

Att Centerpartiet gärna vill vara Sveriges gröna röst råder inga tvivel om. Främsta konkurrent är Miljöpartiet och medan trenden de senaste åren varit uppåtgående för C har det gått nedåt för MP. I enstaka mätningar om förtroendet i miljöfrågan har Annie Lööfs parti också haft högre siffror än Lövins och Fridolins dito – men i de flesta fall leder ännu MP.

Det ska vara enkelt att vara miljövän men det kommer att vara svårt att tvinga alla att sopsortera.

Mikael Karlsson, miljöforskare på KTH, har inför stämman granskat Centerns partistyrelses förslag till klimat- och miljöpolitik. Han anser att Centerpartiet har ett förhållandevis brett partiprogram med ”en förståelse för att miljö och ekonomi går hand i hand, vilket syns i bra förslag om skatteväxling”. Men han reagerar på skrivningar om att politiken varken kan eller behöver ”lagstifta fram engagemang för hållbarhet och miljö”.

– Efter den formuleringen kommer femton sidor om bland annat lagstiftning om hållbarhet där de föreslår en rad begränsningar. C har alltså förslag, men trasslar till det när de ska koppla det till ”frivillighetens politik” – som de vet inte funkar på miljöområdet eftersom vi har allmänna tillgångar som inte ägs och inte är prissatta.

Rickard Nordin är klimat- och energipolitisk talesperson för C:

– Du kan inte lagstifta om engagemang. Det ska vara enkelt att vara miljövän, men det kommer att vara svårt att tvinga alla att sopsortera, för att ta ett exempel. Men det är klart att vi måste ha lagstiftning.

Ett exempel Mikael Karlsson på KTH lyfter är flygskatten, där Centerpartiet i egenskap av hårdnackad motståndare tagit stor plats i debatten, men inte får ihop den egna politiken med forskarnas och näringslivets olika bedömningar av vad som krävs.

– Man är som mest högljudd där man är som mest kontraproduktiv. Och man går i den frågan emot hela idén om att sätta ett pris på miljön, säger han.

Hur Centerpartiets ekonomiska prioriteringar ser ut får vi veta först efter stämman då partiet presenterar sin budgetmotion. För innevarande år drog C dock tillbaka regeringens ökningar inom utgiftsområde 20 ”allmän miljö- och naturvård”, något som möter intern kritik när SvD talar med partimedlemmar. Att lägga sig på samma nivå som S och MP skulle om inte annat vara en bra utgångspunkt inför framtida förhandlingar med Alliansen, lyder ett argument.

Och de centerpartister som förespråkar höjda anslag har många forskare med sig. Redan 2008 konstaterade statliga Miljömålsrådet att arbetet för att nå miljömålen skulle kosta ”5–10 miljarder kronor extra per år, men att den samhällsekonomiska vinsten blir större”. Och några år senare var förra miljöministern Lena Ek (C) med och lanserade projektet New Climate Economy som förespråkar kraftfulla klimatsmarta investeringar.

Rickard Nordin (C) säger att hans parti beslutat om en rejäl grön skatteväxling samt att det viktiga är inte hur mycket pengar som satsas – utan hur de används.

Vi har sett ambitioner från Centerpartiet tidigare, men inte lika mycket genomförande.

– Du behöver pengar till sådant som inte kommer till stånd annars, säger han.

En satsning där kronor och ören framstår som viktiga för C rör vattnet – hot mot hav, vattendrag och dricksvatten – där partiet nogsamt poängterar att man under en treårsperiod lägger 1,3 miljarder mer än regeringen.

Annika Svanbäck, forskare vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum, säger att hon och hennes kolleger välkomnar att vattenfrågan tas på allvar, men tycker inte det är glasklart vad C vill göra.

– Vi har sett ambitioner från Centerpartiet tidigare, men inte lika mycket genomförande. Jag saknar också C-satsningar på jordbruket, säger hon.