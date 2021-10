C föreslår miljarder till bredband i glesbygd

Regeringen har i sin höstbudget föreslagit en halv miljard kronor till bredbandsutbyggnaden i Sverige under nästa år. Nu vill Centerpartiet att stödet höjs till en miljard kronor under 2022, och att staten avsätter 900 miljoner kronor under 2023 och 1,5 miljarder under 2024 – sammanlagt 3,4 miljarder kronor.

– Utgångspunkten är att det är en stor skillnad i Sverige på områden som har och inte har snabb bredbandsuppkoppling, säger partiets landsbygdspolitiske talesperson Daniel Bäckström.