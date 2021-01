Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet, lyfter i en replik 30/12 risken för oönskade effekter om Swish undantas från lagen om kassaregister. Det är rätt att vi måste slå vakt om sund konkurrens, men vi måste också se till hur vi kan underlätta för småföretagaren som idag tyngs av för mycket administration och krångel genom lagen om kassaregister.

Lagen om kassaregister, precis som all lagstiftning, måste vara modern och ta hänsyn till företagarens vardag. Vi har sett exempel på företag som har varit tvungna att ta strid för att få dispens från krav på kassaregister, trots att både el och 4G-täckning saknas. Vi ser att fler och fler företagare erbjuder möjligheten att betala via Swish och det handlar inte längre om små belopp på landsbygdscaféer eller loppmarknader. Många affärer liksom idrottsklubbar och festivalarrangörer accepterar numera betalningar via några tryck på en smartphone. Då måste vi se över hur digitala transaktioner i högre utsträckning än idag kan bidra till att göra vardagen enklare för företagaren.