Byggnads: Vi har redan fixat inträdesjobb

DEBATT | ARBETSMARKNAD

På ena sida: byggföretag som skriker efter utbildad arbetskraft.

På andra sidan: ett stort gäng som inte vill något hellre än att skaffa sig ett schysst yrke.

Självklart har vi i fackförbundet Byggnads ringat in detta problem för länge sedan, och jobbat hårt för att hitta en lösning. Och sedan 1 juli finns den: Byggnads egna traineeprogram i samarbete med motparten.

Yrkesorienteringspraktiken (som det officiella namnet är) ger alla personer som vill pröva på byggbranschens olika yrken en chans att se om bygg är något för dem. Tidsperioden är antingen 6, 9 eller 12 månader och under den tiden får man känna på yrket under handledning från det företag som tar emot praktikanten. Ersättningen som utgår till praktikanten är enligt första gymnasieårets feriepraktikslön och betalas av företaget. I dagsläget handlar det om 88 kronor per timme, vilket motsvarar 15 312 kronor i månaden.

Yrkesintroduktionsanställningarna liknar yrkesorienteringspraktiken men målgrupperna är andra och riktar sig till personer som redan besitter vissa kunskaper.

Under våren har de nya aspirantprogrammen testats i Västerbotten och sedan 1 juli finns alltså denna möjlighet till ett nytt yrke över hela landet.

Det viktigaste för oss i Byggnads är att dessa aspirantprogram sker inom ramen för våra kollektivavtal, det är inga ”snabbspår”, inga ”enkla jobb”. Det är arbetsgivarna (Sveriges Byggindustrier) och vi i facket (Byggnads) som tillsammans kommit överens om hur kompetensförsörjningen för branschen kan underlättas inom ramen för Byggavtalet.

Men yrkesorienteringspraktiken och yrkesintroduktionsanställningarna fyller också en samhällsfunktion genom att sätta personer utanför arbetsmarknaden i sitt första arbete – oavsett om det är svenska killar och tjejer eller nyanlända.

På det här viset sätter vi folk i arbete och hjälper dem att uppfylla drömmen om att skaffa sig ett yrke med bra framtidsutsikter.

Så Alliansen, era ”inträdesjobb” finns redan, fast i en form som inte skapar A- och B-lag.

Ni politiker ska göra det ni gör bäst och håll er borta från svensk lönebildning.

Den biffen klarar vi själva.

Johan Lindholm

förbundsordförande Byggnads