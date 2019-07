Byggmax säljer byggvaror som virke, golv, gips, fönster och färg i drygt 170 butiker i Sverige, Norge och Finland. Genom ett fokuserat sortiment, effektiv drift och externa butikslägen siktar kedjan på att erbjuda lägsta pris på marknaden.

Byggmax (35,90 kr) rasar över 10 procent på börsen efter den dåliga rapporten som visar att bolaget inte förmår omsätta en ökad omsättning till bättre vinster, mycket på grund av svag försäljning i befintliga butiker. Några nyckeltal:

Byggmax halvårsrapport Q2 2019 Q2 2018 Nettoomsättning, Mkr 1799 1731 Tillväxt 3,9% -2,5% varv jfr-bara butiker -1,8% -5,9% Rörelsevinst, Mkr 123 127 - varav Byggmax* 113 123 - varav Skånska Byggvaror* 21 8 Rörelsemarginal 6,8% 7,3% Vinst/aktie, RTM **kr 2,00 2,20 *Avser ebita **Rullande 12 månader

Bakgrunden är att Byggmax vinstnivå försvagats kraftigt sedan toppnivåerna kring 2017. Som framgår i diagrammet nedan tjänar bolaget bara hälften så mycket numera jämfört med då.

Under perioden har den nya ledningen under VD Mattias Ankarberg, som kom in hösten 2016, jobbat på flera fronter för att vända utvecklingen. Det mest iögonfallande är att antalet butiksöppningar har trappats upp genom att man nu går in på mindre orter än tidigare. Byggmax utvecklats i takt för att ha 175 butiker vid årsskiftet, upp från runt 145 2017. En ökning på 20 procent.

Det har sett ut som en vågad strategi givet riskerna för att efterfrågan på byggvaror påverkas negativt av ökade räntor, amorteringskrav och fallande bostadspriser och liknande man kan föreställa sig. En liten släng av negativitet träffade marknaden i Q2 eftersom den då föll 2-4 procent, enligt vad Byggmax uppskattar. Det påverkade försäljningen i befintliga butiker, som föll 1,8 procent.

Det ledde till att resultatet i Byggmaxkedjan (87 procent av koncernen) föll något i andra kvartalet. Inom det andra benet, Skånska Byggvaror (SBV), ökade däremot resultatet efter att verksamheten hårdbantats kostnadsmässigt. Men även SBV var en liten besvikelse vilket beror på svag efterfrågan på dyrare projekt. SBV säljer främst uterum och växthus.

Utsikterna för resterande året, som startar med högsäsongen vi nu är inne i, är blandade. Byggmax noterar att vädret inte är lika illa som fjolårets extremvärme och att priserna på virke fallit något medan bostadspriserna tvärtom ökat. Samtidigt finns undersökningar som visar att hushållen planerar att nyttja mindre ROT-avdrag i år än i fjol.

Nedan finns våra prognoser för de närmaste åren. Det rör sig dock om osäkra uppskattningar och vi är till exempel inte helt säkra på att utdelningen återupptas redan till våren.

Byggmax Börskurs: 35,90 Antal aktier (miljoner): 61,0 Börsvärde: 2 190 Mkr Nettoskuld: 1 998 Mkr VD Mattias Ankarberg Styrelseordförande Anders Moberg SvD Börsplus huvudscenario 2019E 2020E 2021E Omsättning 5 375 5 698 5 982 - Tillväxt 5% 6% 5% Rörelseresultat 231 285 329 - Rörelsemarginal 4,3% 5,0% 5,5% Resultat efter skatt 132 175 210 Vinst per aktie 2,16 2,87 3,44 Utdelning per aktie 1,00 1,25 1,50 Direktavkastning 2,8% 3,5% 4,2% Operativt kapital/omsättning 28% 28% 28% Nettoskuld/EBIT 8,3 6,6 5,6 P/E 16,6 12,5 10,4 EV/EBIT 17,7 14,3 12,2 EV/Sales 0,8 0,7 0,7

Inom parentes kan sägas att den enorma nettoskulden domineras av nyttjanderätter till bolagets hyrda lokaler, enligt IFRS 16. Den vanliga finansiella nettoskulden ligger på 563 Mkr vilket är högt men inte extremt för Byggmax.

Värderar vi vinsterna till p/e 12 ett par år ut så ser nu avkastningspotentialen i aktien klen ut, runt 20 procent. Det finns ett optimistiskt scenario också som inte ligger så långt från de mål bolaget själva satt upp som, om det slår in, gör aktien till en stor vinnare.

Men troligen behövs en hel del draghjälp från marknaden för att detta positiva scenario ska slå in och potentialen finns där delvis tack vare ökat risktagande när butiksnät, lager och finansiell skuldnivå ökats.

Rådet blir neutral.

