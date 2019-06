Byggde för utomjordingar – och förändrade världen

Matrummet i Haus Am Horn med inbyggt glasat förvaringsskåp så som det är i dag. En sor del av originalinventarierna spreds efter Bauhausutställningen 1923 och förstördes under andra världskriget. Matrummet i Haus Am Horn med inbyggt glasat förvaringsskåp. Foto från Bauhaus utställningen 1923.

