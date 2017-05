Burop och busvisslingar när tv gjorde entré i Cannes

Symboliken var nästan löjligt övertydlig när den sydkoreanske filmregissören Bong Joon-hos nya film ”Okja” skulle premiärvisas i Cannes på fredagsmorgonen. Att Netflix-logotypen i förtexterna skulle mötas med burop var väntat. Samma sak, men mer återhållsamt, hände när Todd Haynes ”Wonderstruck” visades dagen före. Haynes film är producerad av Amazon Studios som inte har en lika framträdande plats i streamingmarknaden i Frankrike (Amazons videotjänst Amazon Prime lanserades i Sverige tidigare i år).

Under ”Okja”-visningen avtog inte buropen och busvisslingarna, snarare tvärtom. Snart uppstod rytmiska applåder från balkongen i den gigantiska Lumière-biografen i festivalpalatset och filmen stängdes av till salongens jubel.

Nu var det inte franska bioälskares hat mot Netflix som var upphov till skandalen: filmen hade startats i fel bildformat. Händelsen är ändå talande, inget kan vredga publiken i Cannes mer än när film misshandlas på det sättet. Efter några minuter återupptogs visningen, åter igen buades Netflix ut, men mer blygsamt denna gång. Filmen kunde sedan visas utan incidenter.

Och så adderades det mer bränsle till festivalens hetaste samtalsämne. På presskonferensen efteråt talades det om rykten som menade att visningen utsatts för ett medvetet sabotageförsök och festivalen nödgades att skicka ut ett extra pressmeddelande där man beklagade det inträffade.

Bakgrunden är att två Netflix-producerade filmer, ”Okja” och ”The Meyerowitz stories”, för första gången tagits ut i tävlan om Guldpalmen. Men att de inte kommer att få någon biopremiär har retat upp den franska biografvärlden och förra veckan ändrade festivalledningen reglerna: från och med nästa år måste filmerna inom tävlan få fransk biopremiär.

Till Netflix försvar ska sägas att Frankrikes streamingregler är väldigt hårda och biografnäring väldigt stark. Först 36 månader efter biopremiär är det tillåtet att släppa filmen på vod- och streamingtjänster, vilket strider mot Netflix affärsidé: att alla ska kunna se deras titlar samtidigt. Företaget har också erbjudit sig att visa filmerna på bio i begränasd upplaga under begränsad tid, utan att vinna gehör hos Cannesledningen. Frankrike värnar om sin biografkultur.

Kritikerna har också kunnat muttra om att festivalen i år tagit in ”Twin Peaks” och ”Top of the lake: China girl” (men utom tävlan). Det är första gången som festivalen visar tv-serier inom det officiella programmet, vilket vissa menar urholkar filmens, och biografens, ställning. Men för att klänga fast vid den hållningen måste man ha missat inte bara serierna som inledde den stora tv-revolutionen i slutet av 1990-talet, utan serierna som de senaste åren med tv som medium berättat några av 2000-talets starkaste historier (”Rectify”, ”The leftovers”, ”The handmaid's tale”).

Men att tv-kanalen Showtime mest tar tillfället i akt att glänsa i Cannes-skuggan blir uppenbart då ”Twin Peaks” visas den 25 maj, tre dagar efter den svenska tv-premiären, då alla andra i hela världen redan hunnit se de fyra första avsnitten.

Tilda Swinton, som spelar genomcynisk vd i ”Okja”, uttryckte kanske saken bäst på presskonferensen efter filmvisningen: de är inte här för att vinna priser. Mängder av filmer som visas i Cannes går aldrig upp på bio. ”Okja” fick också ett varmt mottagande, även om flera menar att den ju bör ses på stor duk på grund av det fantastiska kamerarbetet och Bong Joon-hos osvikliga känsla för att fånga den perfekta filmrutan. För ur konstnärlig synpunkt är det en dröm att jobba med Netflix. Deras enda krav ska i det här fallet ha varit att Bong Joon-ho var tvungen att använda digitalkamera med så kallad 4K-upplösning.

Filmen går inte upp på bio i Frankrike, eller Sverige, men i till exempel Sydkorea kommer den att få biopremiär.

Aldrig har väl motsättningen mellan de traditionella visningssätten och de nya användarvanorna varit tydligare. Pengar finns hos streamingjättar som Netflix och Amazon, som nu alltså vill vara med i finrummet i Cannes. Det är anmärkningsvärt att man fortfarande talar om att vi befinner oss i ett paradigmskifte. Kanske är det också problemet. För skiftet har redan skett, men ett yrvaket Cannes tycks inte ha märkt det.

Festivalens andra stora samtalsämne har varit säkerhet, såväl fysisk som immateriell. Fullt utrustad polis och militär patrullerar Croisetten, naturligt nog efter de senaste årens terrorattacker. Det andra hotet är av ekonomisk karaktär: tidigare i våras rapporterades det att pirater kommit åt den färska säsongen av ”Orange is the new black”. För att inte läcka filerna krävde de stora lösensummor av Netflix. Nu ska även Disneys ”Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge”, som får svensk premiär nästa vecka, ha stulits. Enligt branschpress är rådet till produktionsbolagen att inte prata om frågan ens i allmänna ordalag. Situationen är oerhört känslig, summorna som bolagen riskerar att förlora är enorma.

Men bortom tidningsrubrikerna pågår festivalen, som invigdes med en märkligt ljummen öppningsfilm, ”Ismael's ghosts” av franske regissören Arnaud Desplechin. Mer förundran väckte Todd Haynes hittills mest publiktillvända film – ”Wonderstruck”, som bygger på en ungdomsroman av Brian Selznick, en författare som använder sig av både illustrationer och text på ett uppfinningsrikt sätt. Ett komplicerat projekt att överföra till film. Haynes hantverk är gott, men filmen, en homage till såväl 20- som 70-talsfilm, är lite för sockrad i den tredje akten.

Mest överväldigande mottagande har Andrej Zvjagintsevs ”Loveless” fått. Ett nattsvart, skoningslöst drama om ett par som mitt i sin skilsmässoproces försakar sitt barn. I makalösa bilder för Zvjagintsev sakta fram den nästan outhärdliga historien. Den ryske regissören bjuder på stramt, behärskat filmskapande – han kan mycket väl vinna Guldpalmen för bästa film.