Om en pistol inte kommer att avfyras så borde den inte hänga på väggen i första kapitlet, skrev Tjechov. Östergren presenterar två redan i titeln, som vi snart får veta ligger i pottskåpet hos före detta hovstallmästaren Adolf Fredrik Munck. Det är oklart om de fortfarande fungerar. ”Mekaniken till flintlåsen var osmord, metallen rostig och krutet surt av den salta medelhavsluften.” Munck har gått i exil i Toscana, efter att ha fallit i kunglig onåd. Året är 1831, en koleraepidemi börjar närma sig hans stad, och den åldrade adelsmannen har bestämt sig för att tillbringa resten av sina dagar inomhus, med att berätta sitt livs historia för sin gamle trotjänare. Så ser ramberättelsen ut för Klas Östergrens nya historiska roman.

Munck var en nobody från Finland som gjorde uppseendeväckande karriär vid Gustav III:s hov. Från kammarpage till hovstallmästare till kungens förtrogne, så kom Munck, om man ska tro legenden och hans egna ord, så småningom att få en avgörande betydelse för monarkins fortlevnad. Efter många år av äktenskaplig kyla beslöt sig kungen en dag för att han ville producera en tronarvinge. Men relationen mellan honom och drottningen hade blivit så stel, och kungen var så sexuellt okunnig, att han nödgades att be om hjälp; inte bara för att ta sig in i hennes kammare, utan dessutom för att ”hitta hålet”. Till sist bad han hovstallmästare Munck, en ökänd kvinnokarl, att assistera i denna intima affär. Succé.