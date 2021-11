Bulgarien pressat av migranter – sänder soldater

– Soldater har i dag anlänt till den bulgarisk-turkiska gränsen för att där stötta gränspolisen, sade försvarsminister Georgi Panayotov till bulgarisk tv på måndagen.

Hittills i år har mer än 6 500 människor illegalt tagit sig in i Bulgarien, vilket är tre gånger så många än de som hade tagit sig in det östeuropeiska landet under samma period förra året, enligt Bulgariens inrikesdepartement.