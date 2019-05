BTS huvudägare, grundare och Vd, Henrik Ekelund. Foto: JOCHIM LUNDGREN/ VECKANS AFFÄRER

BTS Group (174 kr) är ett konsultbolag med 700 medarbetare och verksamhet på sex kontinenter. I korta drag sysslar BTS med utbildningar inom strategi, affärsmannaskap, ledarskap och försäljning. Huvudkontoret ligger i Stockholm men den absoluta majoriteten av försäljningen sker globalt.

Koncernen grundades 1986 och noterade på börsen 2001. Börsvärdet är idag cirka 3,5 miljarder kronor. Största ägare är fortsatt VD tillika grundare Henrik Ekelund med drygt 20 procent av kapitalet och 42 procent av rösterna.

Senast vi skrev om BTS Group var för nästan exakt tre år sedan. Denna analys finns länkad nedan. Bolaget har sedan dess uppvisat en stark försäljnings- och lönsamhetsutveckling. Kan trenden fortsätta?

2018 var ett framgångsrikt år för BTS som växte 26 procent varav 16 procent organiskt. Rörelseresultatet (Ebita), som bolaget själva lyfter fram, steg 43 procent till 202 Mkr motsvarande en rörelsemarginal om 12,6 procent. Det är imponerande. Bolagets målsättning är att nå 15 procent på sikt.

USA som är bolagets största marknad gick fortsatt starkt med fin tillväxt (+24 procent) och resultatförbättring (+27 procent). I absoluta tal stod dock Europa för den största resultatförbättringen där resultatet stärktes med 27 Mkr till 45 Mkr. APG, Advantage Performance Group, minskade dock omsättningen något. Här är ambitionen att återgå till organisk tillväxt under 2019.

BTS 2018 Nordamerika Europa Övriga marknader APG Omsättning 714 Mkr 316 Mkr 460 Mkr 109 Mkr Tillväxt 24% 55% 31% -5% Rörelseresultat (Ebita) 93,4 Mkr 44,9 Mkr 62,8 Mkr 0,9 Mkr Rörelsemarginal 13,1% 14,2% 13,7% 0,8%

BTS tillhandahåller utbildningar som ofta sker i samband med förändringsarbete som nya strategier och liknande. En del av arbetet är att BTS jobbar med konsultledda simulationer.

Ledningen uppger att marknaden för BTS tjänster fortsätter att växa. Förändringstakten i det globala näringslivet beskrivs som hög och sägs bidra positivt till efterfrågan av BTS tjänster. BTS växer både genom flera nya uppdrag till befintliga kunder samtidigt som många nya kunder tillkommer.

Även digitaliseringstrenden driver på utvecklingen. BTS digitala licensintäkter steg till 84 Mkr från 46 Mkr året innan. Detta är således en drivkraft bakom den goda resultattillväxten.

Kundlistan är något annat som imponerar med namn som Coca Cola, Ericsson, HP, SalesForce och Tencent. BTS kan även skryta med att bolaget är partner till fler än 30 av världens 100 största multinationella företag.

BTS har även varit duktiga på att öka intäkten per anställd. 2014 drog varje anställd i snitt in 2,0 Mkr. 2016 var motsvarande siffra 2,2 Mkr och under fjolåret var intäkten per anställd i snitt cirka 2,5 Mkr.

Koncernen är exponerad mot en rad olika branscher. Finansiella tjänster, energi samt IT står för drygt 45 procent av försäljningen. Bolaget har även en global spridning på varje kundgrupp. Bolagets tio största kunder utgjorde 23 procent (25) av omsättningen i fjol. De tio största kunderna för IT-konsulten HiQ stod för 34 procent av deras omsättning 2018 jämförelsevis.

Hur konjunkturkänslig är verksamheten egentligen?

Kanske inte så mycket som man vid en första anblick skulle tro. Men det är klart att BTS skulle påverkas negativt vid en lågkonjunktur. I samband med finanskrisen 2008–2009 klarade bolaget av att leverera en rörelsemarginal över tio procent. Sedan 2010 har rörelsemarginalen som lägst varit 10,1 procent och som höst 13,2 procent. En ganska imponerande stabilitet.

BTS Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Omsättning 299 Mkr 427 Mkr 377 Mkr 494 Mkr 376 Mkr Tillväxt 9,2% 29% 40% 34% 26% Tillväxt ex valutaeffekter 15% 29% 30% 27% 15% Rörelseresultat (Ebita) 20 Mkr 64 Mkr 42 Mkr 70 Mkr 30 Mkr Rörelsemarginal 6,8% 15,1% 11,0% 14,1% 8,0%

Andra och fjärde kvartalet är de som vanligtvis är de säsongsmässigt starkaste. BTS fick kommunicera en omvänd vinstvarning några veckor innan resultatet för det fjärde kvartalet skulle presenteras.

Nedan följer våra prognoser på hur de närmaste åren skulle kunna utvecklas.

BTS Group Börskurs: 174,00 kr Antal aktier (miljoner): 19,3 Börsvärde: 3 355 Mkr Nettokassa: 164 Mkr VD Henrik Ekelund Styrelseordförande Reinhold Geijer SvD Börsplus huvudscenario 2018 2019E 2020E 2021E Omsättning 1 598 1 870 2 094 2 304 - Tillväxt 28,6% 17,0% 12,0% 10,0% Rörelseresultat 183 224 257 288 - Rörelsemarginal 11,5% 12,0% 12,3% 12,5% Resultat efter skatt 126 147 171 192 Vinst per aktie 6,68 7,60 8,90 9,90 Utdelning per aktie 3,60 4,00 4,50 5,00 Direktavkastning 2,1% 2,3% 2,6% 2,9% Avkastning på eget kapital 20% 19% 19% 19% Operativt kapital/omsättning 1% 2% 2% 2% Nettoskuld/EBIT -0,9 -1,3 -1,5 -1,7 P/E 26,1 22,9 19,6 17,6 EV/EBIT 17,4 14,2 12,4 11,1 EV/Sales 2,0 1,7 1,5 1,4

BTS verkar ha en positiv trend i verksamheten med god efterfrågan på många marknader. Vi räknar med att bolaget växer 17 procent innevarande år och cirka 12 procent därefter (exklusive förvärv). Marginalmässigt tror vi rörelsemarginalen kan öka till 12,5 procent år 2021 till följd av skalfördelar och högre andel licensintäkter.

En multipel på 12 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på drygt 20 procent. Nedan finns en peer-tabell på hur några andra konsultbolag värderas på börsen. Bolagen skiljer sig en hel del från BTS i termer av bransch, diversifiering och global närvaro. Den generella kontentan är att bolagen inte värderas särskilt högt. BTS värderas något högre än bolagen nedan, vilket också borde vara motiverat.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2020E EV / Ebit 2020E EV / Sales 2020E Ebit-marginal 2020E % Årlig tillväxt i omsättning 2019-2021 % BTS Group 68,8 19,6 12,4 1,5 12,3 12,0 HiQ -23,2 14,9 10,5 1,2 11,7 5,1 Knowit 12,4 13,9 10,9 1,1 10,3 4,9 Ework -16,7 9,9 9,2 0,1 1,2 9,6 Semcon 6,2 8,1 6,5 0,6 8,8 3,5 B3 -24,7 10,1 8,4 0,7 8,2 6,0 Tieto -9,4 13,0 11,7 1,3 11,1 3,0 Genomsnitt 1,9 12,8 9,9 0,9 9,1 6,3 Källa: SvD Börsplus / Factset Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2020E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2020E Förväntad rörelsemarginal 2020E Förväntad årlig tillväxt 2019-2021

Börsplus slutsats

BTS har uppvisat en stark operativ utveckling de senaste åren, vilket även avspeglas i värderingen. Vi tror bolaget har goda förutsättningar att fortsätta växa och förbättra marginalerna något. Bolaget har dessutom en imponerande kundlista. Även historiken är god och investerar man i BTS sitter man i samma båt som Vd Henrik Ekelund. Det ser vi som ett plus.

Det går dock inte komma ifrån att konsultbolag vanligtvis inte brukar värderas särskilt högt. Vi tycker inte uppsidan i relation till riskerna är tillräckligt fördelaktig för att motivera ett köpråd. Rekommendationen blir således neutral.

BTS Group tio största ägare Kapital Röster Henrik Ekelund 20,92% 42,30% Nordea Fonder 15,08% 10,79% Stefan af Petersens 12,21% 9,98% Lannebo Fonder 11,03% 7,87% Swedbank Robur Fonder 7,16% 5,12% Tredje AP-fonden 4,97% 3,54% Stefan Hellberg 3,21% 2,29% AMF Försäkring & Fonder 1,90% 1,36% Canaccord Genuity Wealth Management 1,40% 0,99% SEB Fonder 1,34% 0,95% Källa: Holdings

___________________________

