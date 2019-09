Samma dag som Ann Linde blev ny utrikesminister, den 10 september, påminde aktivister i Irak mig om bilder som poeten Jamil Aljamil hade tagit i mars 2017 och som nu, mer än två år senare, hade publicerats på nätsajten Ezidi2. Aljamil råkade vara på plats när en säkerhetsstyrka fann en massgrav i en assyrisk/syriansk by och grävde fram sju lik. Tack vare de bilderna har anhöriga till dem som grävdes ned kunnat identifiera sina släktingar.

Vissa bilder lämnar en aldrig, som när Kochoborna, Nobels fredsprisvinnare Nadia Murat och andra överlevare, under sommaren kom fram till sin by för att leta efter sina familjemedlemmar bland lik i massgravar. Kocho som tidigare hyste 1 400 personer är numera en spökstad, ingen bor där längre.

Den 16 augusti 2014 gick ISIS in i byn. De hade beordrat yezidierna som bodde där att konvertera till islam eller dö. Terroristerna tog Kochoborna till en skola och delade upp dem i grupper. En grupp med bara yngre kvinnor och flickor, en grupp med småpojkar, en grupp medelålders och äldre kvinnor och en grupp med män. Män och kvinnor som inte skulle kunna säljas på sexmarknader massakrerades.