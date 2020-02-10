Brynäs och Malmö byter spelare

Brynäs och Malmö byter spelareTTPublicerad 2020-02-10 13.23 StängAdam Brodecki lämnar Brynäs för Malmö. Samtidigt går Marcus Björk från Malmö till Brynäs.Foto: Andreas Hillergren/TTBild 1 av 1StängAdam Brodecki lämnar Brynäs för Malmö. Samtidigt går Marcus Björk från Malmö till Brynäs.Foto: Andreas Hillergren/TTBild 1 av 1Adam Brodecki lämnar Brynäs för Malmö. Samtidigt går Marcus Björk från Malmö till Brynäs. Foto: Andreas Hillergren/TTSHL-klubbarna Brynäs och Malmö byter hockeyspelare med varandra. Malmö får forwarden Adam Brodecki och Brynäs får backen Marcus Björk.