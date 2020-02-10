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Brynäs och Malmö byter spelare

Under strecket
TT
Publicerad

Adam Brodecki lämnar Brynäs för Malmö. Samtidigt går Marcus Björk från Malmö till Brynäs.

Foto: Andreas Hillergren/TTBild 1 av 1

Adam Brodecki lämnar Brynäs för Malmö. Samtidigt går Marcus Björk från Malmö till Brynäs.

Foto: Andreas Hillergren/TTBild 1 av 1
Adam Brodecki lämnar Brynäs för Malmö. Samtidigt går Marcus Björk från Malmö till Brynäs.
Adam Brodecki lämnar Brynäs för Malmö. Samtidigt går Marcus Björk från Malmö till Brynäs. Foto: Andreas Hillergren/TT

SHL-klubbarna Brynäs och Malmö byter hockeyspelare med varandra. Malmö får forwarden Adam Brodecki och Brynäs får backen Marcus Björk.

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