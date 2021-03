Brynäs föll igen: "Det är skit"

– Vi förlorar matchen så det är skit. Vi släpper in sex enkla mål och skjuter oss själva i foten. Vi behöver ta poäng nu, sedan hur det ser ut är skit samma, säger Brynäsbacken Simon Bertilsson besviket till C More.

Det blev en minst sagt svängig match i det sedan tidigare flera gånger uppskjutna klassikermötet mot Leksand.