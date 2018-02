Det är något av en belgisk vecka på Stockholms dansscener. Förra fredagen hade Wim Vandekeybus magstarka ”Puur” premiär på Kungliga Operan. Nu återkommer den yngre Jan Martens på Dansens hus, där han tidigare gästspelat med ett par olika verk. Han reducerar gärna sina uttrycksmedel, men utmanar dansarna och i viss mån publiken med sina svettframkallande koncept.

Den akrobatiska duetten "Sweat baby sweat" som visades förra året följs nu av "The dog days are over", en lätt ironisk titel. Dansarna Steven Michel och Kimmy Ligtvoet är tillbaka på stora scenen i sällskap av sex kolleger – de bildar en tajt grupp om åtta konstant hoppande individer i blanka träningsbyxor och sneakers, vars trummande mot golvet skapar olika rytmer under 70 minuter, med en kort pust-paus.