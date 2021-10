Brutaliteten större – skjuter för att döda

Forskarna har utgått från uppgifter ur det nationella traumaregistret Swetrau, vilket inkluderar alla patienter som har varit med om en traumatisk händelse och där traumalarm dragits på sjukhuset. Det innehåller också uppgifter om patienter med särskilt svåra skador enligt en viss bedömningsskala, även om de inte utlöst traumalarm.

2019 hade Sverige 50 sjukhus med traumakapacitet (tillgång till akut kirurgi, anestesi och röntgen). 92 procent av dessa rapporterade till Swetrau.

Grundunderlaget bestod av totalt 4 776 patienter som under åren 2012–2018 kommit in med penetrerande skador. Av dessa hade 663 patienter bedömts ha särskilt svåra skador.

Forskarna valde på grund av förändringar i registreringen under de studerade åren att titta på två tidsperioder, 2013–2015 samt 2016–2018, och analysera utvecklingen av skott- och knivskador. Knivskadorna var 145 första perioden och 184 den andra, medan skottskadorna gick från 92 till 141.

Studien är gjord av Elham Rostami (forskningsledare), Karolinska institutet och Uppsala universitet, Mattias Günther, Martin Dahlberg samt Ulf P Arborelius vid Karolinska institutet, Ali Azadali och Fredrik Linder vid Uppsala universitet samt Amir Rostami, Högskolan i Gävle samt Institutet för framtidsstudier.

