Brutala slavfilmen – hade den verklighetsbakgrund?

Ur filmen ”12 years a slave”. Foto: JAAP BUITENDIJK

Filmen är baserad på en bok med samma namn, och den skrevs av huvudpersonen Solomon Northup själv. Svaret är alltså att ja, den har en mycket stark verklighetsbakgrund, men som alltid när det gäller memoarer är det inte säkert att varje detalj är korrekt.

Solomon föddes i Minerva i Essex County, New York. Fadern Mintus var en frigiven slav. Under barndomen levde Solomon ett lugnt liv på faderns gård. Han tyckte om att läsa böcker och blev skicklig på att spela fiol.

Solomon Northup var med andra ord en välintegrerad fri svart man i nordstaterna som förmodligen inte hade en tanke på att han riskerade att kedjas och säljas till ett liv på plantagerna i söder.

1829 gifte han sig med Anne Hampton och fick tre barn. Det gick bra för Solomon Northup – men plötsligt krossades hela hans tillvaro. Under sken av att erbjuda honom arbete som musikant på en cirkus lockade två vita män, Merrill Brown och Abram Hamilton, med honom till Washington D.C. Där drogades Solomon på ett hotell, kedjades, fördes bort och såldes till ett liv i ofrihet under sken av att han egentligen var en förrymd slav från Georgia.

Under 12 år tvingades Solomon Northup slava i sydstaterna innan hustrun Anne, som han trätt i kontakt med brevledes, initierade en juridisk process för att få honom frigiven. Enligt en lag från 1840 måste varje fri svart invånare i staten New York som på olagligt vis försatts i slaveri återfå friheten. Advokaten Henry Northup, som tillhörde den familj som hade frigett Solomons far, for till Louisiana och hämtade hem honom 1853.

Den hemkomne före detta slaven skrev samma år en bok om erfarenheterna i Södern, ”12 years a slave”. Inom kort blev han en framträdande abolitionist och var verksam som föredragshållare i kampen mot slaveriet till 1863, mitt under amerikanska inbördeskriget, då han försvann på ett ännu ouppklarat vis och aldrig återsågs.