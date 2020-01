Malmö stadsteater har i år gått samman med Malmö Opera och Riksteatern för att spela Broadwaysuccén ”Hedwig and the angry inch” som en turnerande rockkonsertmusikal. I titelrollen som den tragiska transdivan Hedwig ser vi Lindy Larsson, vars karismatiska personlighet och mångsidiga artisteri under flera år har vunnit varmt gehör hos Malmöpubliken. Tillsammans med Mari Götesdotter, som också spelar transperson, Yitzak, gestaltar Larsson en berättelse om drastiska livsval och utanförskap, i en längtan efter att bli hel.

Verkligheten bakom en glammig, rockig föreställning som denna är dock brutal. Bara förra året mördades 331 transpersoner runtom i världen. Siffran anger det vi känner till, troligen är det många tusentals personer som oprovocerat misshandlas, bara för att de inte är ciskönade (alltså identifierar sig med det biologiska kön de tilldelats vid födseln).