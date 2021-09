Brutal conquistador gav namn åt bilmärket

Fråga: ”Det har funnits ett bilmärke som hette DeSoto, en klassisk amerikanare. Många sådana bilmärken uppkallades efter kändisar i äldre amerikansk historia, till exempel Lincoln och Cadillac. Men vem var DeSoto?”

Dick Harrison: Hans namn var Hernando de Soto, och han var upptäcktsresande och conquistador. Han föddes vid sekelskiftet 1500 i en lågadelsfamilj i spanska Extremadura, åtföljde Pedro Arias de Ávila till Panama och deltog sedan i flera expeditioner i Centralamerika, bland annat under erövringen av Nicaragua, där han slog sig ned i staden León. De Soto gjorde sig känd för just den kombination av hänsynslös brutalitet mot urinvånarna, lojalitet mot sina kommendanter och god krigstaktik som banade vägen för en framgångsrik karriär i Nya världen. Hans nyfikenhet ledde in honom på flera expeditioner i okända trakter. I början av 1530-talet deltog han i Pizarros erövring av inkariket och rövade ihop en förmögenhet i inkaguld. Sedan han förvägrats möjligheten att delta i erövringen av dagens Chile återvände han 1536 till Spanien, där han mottogs som en hjälte, utnämndes till guvernör av Kuba och tillerkändes rätten att erövra Florida för den spanska kronans räkning.