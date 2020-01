2020 är året då jag slutar betala överpris för avokadosmörgåsar med pocherat ägg. Antagligen året då jag helt kommer vägra brunch, men det är ett nyårslöfte som verkar för drastiskt för att hålla, så jag stannar vid mackan som blivit en symbol för slösaktiga millennials.

Under mina första år i New York kunde jag köa i en timme för att äta helgbrunch utan att bli irriterad. Under tidigt 2000-tal kändes det till och med glamouröst att dricka mimosas stående i högklackade skor i väntan på bord.