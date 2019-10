”Brottsvåg i New York ger ledtrådar för Sverige”

Efter att brottsligheten minskat i 30 år har trenden vänt. Brottsligheten är tillbaka på New Yorks gator. Det gäller både livskvalitetsbrott i form av skadegörelse och nedskräpning, men också grövre brott som mord, våldtäkter och misshandel. Orsaken är bland annat nya politiska vindar som påverkar polisens förutsättningar att utföra sitt arbete.

Spaltmeter har skrivits om New York och det framgångsrika arbetet mot brott och otrygghet. Sedan 1990 har de anmälda brotten minskat med 82 procent och New York räknas i dag som en av USA:s säkraste städer. Staden har färre mord per invånare än år 1961, men nedgången har skett på bred front och inkluderar till exempel våldtäkter, misshandel, rån och bilbrott.