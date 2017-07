”Brottsliga byggare kommer undan för lätt”

Foto: Hasse Holmberg/TT

DEBATT | BYGGBRANSCHEN

I Sverige har vi strävat länge efter en trygg arbetsmarknad, och vi har kommit långt. Men vi kan också se att samhällets oförmåga att ta kriminaliteten i byggbranschen på allvar är ett hinder på vägen för att få en schysst byggbransch för både anställda och arbetsgivare.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Lösningen har för oss blivit att ta fram ett eget projekt – Fair Play Bygg. Vi blev helt enkelt trötta på att oseriösa företag ständigt kom undan, och samtidigt slog undan fötterna för alla som tar ansvar och gör rätt för sig. Vad som händer när ingen tar problemen på allvar är att den ekonomiska brottsligheten breder ut sig, och på olika sätt bidrar till organiserad brottslighet i övrigt. Skattemiljarder försvinner, och företag som följer lagen slås ut.

Inte minst råkar många byggarbetare illa ut, papperslösa och svartarbetare utnyttjas hänsynslöst. Därför har vi tagit fram ett system där vi tillsammans rapporterar misstankar om brottslighet till myndigheter.

Annons X

Jag vill absolut inte säga vad jag heter. Om min chef får reda på att jag pratat med er, kommer han att skada mig.

Det kan vara korruption, utpressning, hot, svartarbete, skattefusk, bedrägerier eller att arbetskraft utnyttjas utan avtal och tillstånd. Citatet här intill är från en av dem som lämnat uppgifter till Fair Play Bygg. Vi trodde oss veta vad vi kunde vänta oss i projektet, men det är beklämmande att få det bekräftat, och hur viktigt det varit för många att hitta den här vägen för att få hjälp med sina problem.

Vi har fått bygga upp en verksamhet för att samla material om grov och omfattande brottslighet, för att kunna överlämna information till rätt myndighet, vilket till exempel kan vara Skatteverket eller Ekobrottsmyndigheten.

Det är ofta vi hör krav på hårdare tag, fler poliser, mer resurser för att bekämpa brott, från snart sagt alla politiska partier. Men det är i princip aldrig så att det är ekobrott de menar i första hand. Många har kanske bilden att lite skattebrott inte skadar någon, att ekonomisk brottslighet inte har några offer. Men det är fel. Det är inte bara så att varje hederlig skattebetalare får betala dyrt för skattesmitarna och fuskarna, utan det är också på bekostnad av hälsa och liv i en bransch där fokus på säkerhet och arbetsvillkor är mer än en fråga om musarm eller utmattningssyndrom.

Dessutom leder bristen på kontroll till att fuskarna kommer undan. Det blir en konkurrensfördel för dem som håller på med brottslig verksamhet, till nackdel för den som spelar schysst. Självklart kan den som anlitar svart arbetskraft som jobbar långa arbetsdagar utan försäkringar lägga ett betydligt lägre anbud än den som följer spelreglerna och värnar om trygghet och säkerhet. På så vis slås de schyssta företagen ut i anbudsförfaranden och upphandlingar.

Att sätta stopp för detta är allas ansvar, då måste vi jobba ihop.

Citatet tidigare i artikeln är taget från en av många uppgiftslämnare. Den som vill anmäla missförhållanden kan göra det anonymt genom att kontakta Fair Play Bygg.

Vi har inte varit igång längre än sedan 2016. Under vårt första år fick vi in 106 tips. Av dem har 42 lämnats in till en eller flera myndigheter. Under 2017 har vi fram tills nu 85 inkomna och 38 överlämnade ärenden. Vi kommer att fortsätta. Men vi ställer också krav på våra politiker. Vi kommer att ordna ett seminarium i nästa vecka i Almedalen. Så länge det bara är vi själva som tar den här brottsligheten på allvar, kommer vi inte att kunna lösa problemen. Regeringen måste ta problemen på allvar i en bransch som går på högvarv så att arbetssituationen för medarbetare och företagare kan präglas av den ordning och reda som fack och arbetsgivare gemensamt jobbar för!

Byggnads Stockholm–Gotland och Stockholms Byggmästareförening är överens om att det behövs krafttag mot den organiserade brottsligheten i branschen innan det är försent. Vad tänker regeringen göra åt detta?

Elisabeth Martin

vd Stockholms Byggmästareförening

Lars Holmström

ordförande Byggnads Stockholm–Gotland

Elisabeth Martin och Lars Holmström. Foto: Pressbilder