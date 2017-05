Brosnan bekräftar roll i nya "Mamma mia"

Pierce Brosnan. Arkivbild. Foto: Danny Moloshok/AP/TT

Skådespelaren Pierce Brosnan kommer att medverka i uppföljaren till "Mamma mia"-filmen.

Det bekräftar Brosnan själv på Instagram , där han laddat upp en bild på sig själv och motspelaren Meryl Streep med orden:

"Vill du dansa eller vill du dansa? Mamma mia nu kör vi igen."

"Mamma mia: Here we go again", som uppföljaren heter, har premiär nästa sommar.

Filmbolaget Universal har tidigare bekräftat att "Here we go again" kommer att innehålla en rad Abba-låtar som inte var med i den första filmen, och att Benny Andersson och Björn Ulvaeus blir exekutiva producenter. För regi och manus står Ol Parker, som tidigare bland annat gjort "Hotell Marigold".